Цены на учебники после сокращения их перечня увеличились вдвое и будут продолжать расти

30 марта состоялись слушания в Госдуме, на которых выступил замминистра образования и науки Павел Зенькович, сообщает MK.ru. Он заявил, что в настоящее время в перечень допущенных к изучению в школах страны входят 1377 учебников, включая региональные и предназначенные для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Столь значительное количество, по его мнению, не может обеспечить должного качества. Из выступлений многих участников слушаний следовало, что продолжать сокращение федерального перечня необходимо не столько по результатам экспертизы ученых РАН и РАО, сколько руководствуясь решениями чиновников Минобрнауки. В министерстве также предложили вернуться к системе государственной оплаты экспертов, причем контролировать данный вопрос также предположительно будет Минобрнауки.

Министр образования и науки регулярно выступает с критикой качества школьных учебников и настаивает на необходимости резкого сокращения количества учебников, допущенных к изучению в школах. В конце 2017 года думско-министерская рабочая группа по учебной литературе предложила оставить в школе лишь две разновидности учебников: базовый и для детей-инвалидов, для более углубленных знаний рекомендовано занимаются по дополнительной литературе. Помимо законодательного закрепления понятия «базовый учебник», чиновники и депутаты настаивают и на его жесткой привязке к федеральным государственным образовательным стандартам, а также к примерным и учебным образовательным программам.

Независимые эксперты указывают на очевидную сложность, связанную с необходимостью увязать новшество с официальным курсом образования на развитие индивидуальных траекторий обучения школьников.

– Так давайте и в аптеках иметь лишь по 2-3, а то и по одному лекарству, к примеру, от сердца, — проводит аналогию президент Института мобильных образовательных систем Александр Кондаков. Он, как и другие эксперты, напоминает об опасности коррупционной составляющей и росту цен на учебники в 1,5-2 раза, к которому привело сокращение перечня.

– Когда информационное пространство предельно открыто, а учителя всегда могут брать из открытых источников любые материалы, нужные им для уроков, можно сколько угодно «вычищать» перечень, но это ничего не даст, — напоминает ректор МГПУ Игорь Реморенко.