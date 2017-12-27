Студенты Севастополя стали участниками многотысячного проекта ON RUSSIA

Прошло чуть более 3 месяцев с момента первой записи в социальной сети автора идеи Даниила Акулина о том, что у него и его команды есть проект по созданию первого в России мобильного приложения для студентов – «ON RUSSIA». В проекте приняли активное участие и севастопольские студенты. Всего же он собрал 25 тысяч участников проекта по всей России.

Приложение стало доступно для скачивания в магазине Google Play и Apple App Store в конце октября – всего за несколько месяцев удалось привлечь такое большое количество пользователей. Это значит, что приложение становится популярным, интерес к нему растет, а это, в свою очередь, мотивирует команду ON RUSSIA делать мобильное приложение еще более интересным и функциональным.

Оно призвано объединить студентов всей страны и дать возможность узнавать новости своего вуза и города, а также участвовать в различных квестах, в том числе всероссийского масштаба. Первыми из них стали патриотический квест «Мы едины», тесты по географии и истории России, спортивный квест с Николаем Валуевым, спецзадание от команды Putin Team – «Герои нашей страны». За участие в этих заданиях участники получили баллы, которые теперь могут обменивать на призы в специальном магазине приложения. Для этого команде ON RUSSIA удалось в короткий срок не только создать уникальную коллекцию принтов, аналогов которой больше нет, но и организовать процесс их доставки по всей стране.

В формате видеоконференций прошли встречи с активами учебных заведений более 40 регионов страны. В планах на следующий год презентовать проект во всех городах России. Создание студенческого приложения активно поддерживают российские звезды - известная актриса Мария Кожевникова, депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев, депутат Госдумы, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, капитан команды КВН и творческого объединения «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

В приложении уже успешно были проведены 7 квестов всероссийского масштаба по разным тематикам – спорт, патриотизм, тесты на знание географии, национальных особенностей, Конституции РФ, героев России, а также тест по художественному искусству, который содержал вопросы о культурных достижениях нашей страны. В ближайшее время будет доступно задание по отечественной науке. Помимо этого, в неограниченном по времени формате представлены такие задания, как фото и видео-квест, задание «поделиться с друзьями» новостями приложения, а также привлечь в проект друга. Все они дают возможность заработать дополнительные очки вне конкурсов и квестов.

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