Севастополь будущего

Дмитрий Овсянников, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя представил в заксобрании Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. По прогнозам за 13 лет произойдет двукратный рост экономики, а город станет всероссийским центром патриотического туризма.
Как отмечает Lenta.ru накомиться со стратегией может любой желающий на сайте правительства Севастополя.
Власть Севастополя предполагает, что валовый региональный продукт к 2030 году должен вырасти более чем в два раза, инвестиции в городскую среду — в 2,5 раза, численность занятых в экономике — на 24 процента.
Так для развития высокотехнологичного машиностроения будут модернизированы предприятия «Гранит», «Уранис Радиосистемы», Севастопольское авиационное предприятие.
Власти не обойдут вниманием и здравоохранение. В городе возведут онкологический диспансер, инфекционную больницу, больницу скорой помощи.
Ещё одним не менее важным мероприятием является модернизация городской среды. До 2020 года в дороги инвестируют более 20 миллиардов рублей.

Новости по теме
Следующая новость По всему Севастополю откроются школьные базары

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО