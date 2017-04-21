Козак и Кириенко ознакомились с стратегией развития Севатополя в ходе Ялтинского международного экономического форума

В ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников представил первому заместителю главы Администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру Дмитрию Козаку стратегию развития города, сообщает «Лента.ру».

Стратегия предусматривает значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя, план рассчитан до 2030 года. Согласно данной стратегии уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в 7 раз, вылов рыбы — в 2 раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. На развитие и реконструкцию дорог Севастополя проинвестируют более 20 миллиардов рублей, завершится строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.

III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. В рамках ЯМЭФ планируется подписание десятков соглашений на сумму более, чем 100 миллиардов рублей. В этом году в форуме принимают участие представляющие более 40 стран.