Команду Ольги Васильевой могут зачистить из-за связи с офшорным издательством «Просвещение», считают эксперты

Российская академия наук в письма на адрес Ольги Васильевой выдвинула требование о создании независимого третейского суда, который будет рассматривать спорные экспертные заключения, а также ситуации конфликта интересов, сообщает ИА Социнформбюро бюро. В частности, данный орган должен будет выяснить, как экспертами, уничтожающими конкурирующие научные школы, оказались авторы издательства «Просвещение», например, Дмитрий Добротин, выдавший отрицательные экспертные заключения на учебники по химии конкурентов своего работодателя, и Наталья Котикова, «разгромившая» учебники по биологии от альтернативного издательства.Итоги расследования могут привести к ситуации, когда сотрудничество с «Просвещением» станет черной меткой для сотрудников Министерства образования и РАО, полагают эксперты.

Сегодня чистая прибыль «Просвещения» составляет порядка 8 миллиардов рублей, а случае устранения конкурентов посредством принятия новых ФГОСбенефициары кипрского офшора PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED могли делить порядка 12-15 миллиардов рублей ежегодно. При внимательном рассмотрении новых стандартов по литературе, выяснилось, что они списаны с учебника по литературе В.Я. Коровиной, издающийся «Просвещением». Подобных совпадений довольно много, их сравнительный проведен, в частности, в блоге «Антифгос».

В результате работы экспертов по внедрению новых образовательных стандартов планировалось почти полностью удалить из перечня учебников относительнонебольшие издательства, которые давали учителямвозможность выбора обучения школьников по разным методикам. Работа проводилась жестко: так, отрицательные заключения получили, например, учебники по географии, созданные совместно с экспертами Русского географического общества, а в биологии «дан красный свет» учебникам для 5-11 классов, пользующимся наибольшей реальной востребованностью у учителей в течение нескольких лет. Ряд предметов по итогам принятия ФГОС должен был стать полностью монополизированным«Просвещением». В большинстве случаев это обеспечивалось исключением из перечней наиболее востребованных учебников конкурентов.

Привлекаемые к работе эксперты в большинстве случаев были связаны со структурами Департамента образования г. Москвы, в свою очередь связанного с АО «Просвещение». Не менее половины экспертов — учителя разных школы Москвы, получившие формальный статус «эксперта РАО». Однако участие учителей в проведении дополнительной экспертизы в таком объеме препятствовало объективной оценке существующих учебников: каждый из них в своей работе уже сделал свой выбор в пользу того или иного комплекта учебников и не мог быть до конца объективным, особенно учитывая тот факт, что столичные школы работают преимущественно по учебникам «Просвещения».

В ходе парламентских слушаний в отношении новых ФГОСакадемик А. Кондаков затребовал проверку действийВасильевой на коррупцию. В Министерстве образования уже работает антикоррупционная комиссия, которую направила Ольга Голодец. Аналогичная комиссия вскоре ожидается в РАО.

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