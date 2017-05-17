Жители Севастополя готовы поддержать Овсянникова на выборах

Жители Севастополя довольны работой врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Так около 65% севастопольцев связывают надежды на улучшение жизни именно с его работой, а 57% проголосовали бы за него, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшее воскресенье, сообщает ТАСС.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам опроса проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в первом квартале 2017 года.

Из тех, кто точно пойдет на выборы, за врио губернатора готовы отдать свои голоса 67%, в то время как его конкуренты набирают от 2% до 4%".

Согласно опросу ВЦИОМ, 65% севастопольцев считают, что врио губернатора работает в интересах города и всех горожан.

Многие считают, что вероятная причина столь высокого уровня доверия к новому главе города связана с крайне негативным отношением к его предшественнику – Сергею Меняйло.

Таким образом, оценки мотивированы, в первую очередь, не результатами деятельности, а контрастом по сравнению с предыдущим главой региона - 73% опрошенных считают, что Овсянников работает лучше предшественника", - сказано в сообщении ВЦИОМ.

Дмитрий Овсянников был назначен на должность врио губернатора Севастополя 28 июля прошлого года, сменив на этом посту Сергея Меняйло. Первые прямые выборы главы Севастополя состоятся 10 сентября этого года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.