В Информационном канале Севастополя произошли кадровые изменения

17 мая стало известно, что главным продюсером «Информационного канала Севастополя» (ИКС) назначена Татьяна Дружняева, а гендиректором телеканала — Алексей Папченя, сообщает Лента.ру.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал, что кадровые решения по ИКС связаны с тем, что город нуждается в мощном государственном телевидении.

Для севастопольцев информация должна быть доступной, интересной, понятной, затрагивать темы, близкие и актуальные для горожан. Только тогда у местных телеканалов будут расти рейтинги и расширяться аудитория», — отметил Овсянников.

«Цель кадровых решений по телеканалу ИКС связана именно с тем, чтобы задать более высокие современные стандарты телерадиовещания, сделать государственное телевидение по настоящему мощным, соответствующим статусу Севастополя ресурсом, который был бы интересен зрителям всей России и зарубежных стран», — прокомментировал Овсянников.

В свою очередь Дружняева и Папченя рассказали, что «задача создать на базе регионального телевидения современный городской канал очень сложная, но тем она и интересна».

Новости по теме
Следующая новость Жители Севастополя готовы поддержать Овсянникова на выборах

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО